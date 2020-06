SEOUL - Jelang wajib militer (wamil), Woo Do Hwan menikmati waktunya dengan berkumpul bersama beberapa rekan artis. Setelah berlibur ke Pulau Jeju bersama Lee Min Ho, Jung Il Woo, dan Kim Bum, kini dia bertemu dengan Jang Ki Yong dan Kim Kyung Nam.

Ketiga aktor itu kemudian mengunggah kebersamaan mereka lewat media sosial masing-masing. Dalam unggahannya, Woo Do Hwan menuliskan, “Aku sangat bersyukur.”

Sementara Jang Ki Yong melengkapi foto itu dengan penjelasan bertuliskan, “Jaga dirimu.” Terakhir, Kim Kyung Nam menitipkan pesan untuk sang aktor dengan caption berbunyi, “Do Hwan, pulanglah dengan sehat. Aku berharap kau dapat penghargaan.”

Kim Kyung Nam dan Woo Do Hwan diketahui beradu akting lewat drama populer, The King: Eternal Monarch. Sementara Woo Do Hwan dan Jang Ki Yong bersahabat karena memulai karier dalam kurun waktu yang sama.

Seperti diketahui, Woo Do Hwan mengumumkan jadwal wajib militer pada 24 Juni 2020. Lewat sebuah surat bertulisan tangan yang diunggahnya ke Instagram, dia mengungkapkan akan mulai masuk barak militer pada 6 Juli mendatang.*

