JAKARTA - Via Vallen merilis video cover lagu terbaru BLACKPINK, How You Like That versi koplo pada 3 Juli 2020. Usut punya usut, syuting video klip lagu tersebut ternyata berhubungan dengan peristiwa pembakaran mobil Via pekan lalu.

Saat mengumumkan perilisan video cover How You Like That, Via mengatakan jika syuting dilakukan di garasi mobilnya. Menurut pedangdut asal Jawa Timur itu, syuting dilakukan tepat sebelum mobilnya dibakar.

"Fyi pembuatan video klip ini di garasi mobil belakang, tepat sebelum terjadinya musibah mobil dibakar," ungkap Via di Instagram, seperti dikutip Okezone, Minggu (5/7/2020).

Seperti sudah diberitakan, mobil Via Vallen dibakar di halaman rumahnya pada 30 Juni 2020 dini hari. Saat diinterogasi, pelaku pembakaran mengaku melakukan tindakan tersebut lantaran sakit hati pada keluarga Via.

Di sisi lain, Via merasa sedih lantaran mobil yang ia beli dari hasil jerih payahnya tersebut kini ludes terbakar. Dalam sejumlah unggahan Instagram, Via mengungkapkan kesedihan dan kenangannya dengan mobil Alphard tersebut.

"Menempuh perjalanan darat, laut, udara yang hampir setiap hari. Ahamdulillah uangnya terkumpul, aku beli mobil ini cash + aku asuransikan 2 tahun," ungkap Via pada 2 Juli lalu.

