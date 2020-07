LOS ANGELES - Dalam rangka merayakan Kemerdekaan Amerika pada 4 Juli 2020, penyanyi Jennifer Lopez mengajak masyarakat untuk memberikan suaranya di pemilihan umum Presiden Amerika Serikat yang digelar November mendatang.

Menurut pelantun On The Floor tersebut suara masyarakat sangat penting untuk memutus rantai rasisme yang terjadi di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, isu rasisme sudah lama ada namun kembali diperbincangkan usai kematian pria Afro-Amerika, George Floyd oleh polisi kulit putih di Minneapolis.

Jennifer Lopez membagikan lagu Let's Get Loud dan beberapa foto nbersama tentara Amerika dan ketika konser menampilkan bendera Amerika.

"Pada Hari Kemerdekaan ini, saya hanya meminta semua orang untuk merayakan dengan bersuara #LetsGetLoud," tulis perempuan yang akrab disapa Jlo di Instagram pribadinya pada 5 Juli 2020.

Ia menambahkan, "Dengan menggunakan suara kami, dengan mengubah perbedaan ras dan usia, dan mengarahkan semua orang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara pada November ini."

Tak hanya itu, Jennifer Lopez juga berterimakasih kepada Michelle Obama karena telah mendirikan organisasi When We All Vote.

When We All The Vote merupakan organisasi nonprofit yang mendorong masyarakat untuk memberikan suaranya.

Untuk diketahui, Amerika Serikat merupakan negara jajahan Inggris dan berhasil meraih kemerdekaannya pada 4 Juli 1776.