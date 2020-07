LOS ANGELES - Penyanyi Katy Perry merayakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau Fourth of July dengan cara yang berbeda. Pelantun Fireworks ini mengajak netizen untuk menonton film sang kekasih, Orlando Bloom, The Outpost.

Perry membagikan trailer film The Outpost di Instagramnya. Bloom dengan pakaian tentara Amerika pun muncul dalam cuplikan video tersebut.

"Ada banyak cara merayakan #FourthofJuly, salah satunya adalah merayakan kisah pria dan wanita yang luar biasa melindungi kebebasan kita setiap hari," tulis Perry seperti dikutip dari Instagramnya pada Senin (6/7/2020).

Perempuan 35 tahun itu juga mengungkapkan rasa bangganya kepada sang kekasih atas perannya sebagai Kapten Benjamin Keating.

"Sangat bangga dengan @orlandobloom karena memerankan pahlawan sejati. Lihat perannya yang luar biasa di @theoutpostmovie," ungkapnya.

The Outpost merupakan film unggulan Netflix yang baru diluncurkan pada 3 Juli lalu. Film bertema peperangan ini diangkat dari novel non-fiksi karya Jake Tapper berjudul The Outpost: An Untold Story of American Valor yang dikeluarkan pada 2012.

Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara Amerika yang bermarkas di dekat Kota Kamdesh, Afghanistan. Mereka berjuang melawan ratusan pejuang Taliban pada 2009.

The Outpost disutradarai oleh Rod Lurie. Selain Orlando Bloom, aktor lainnya yang ikut meramaikan film ini adalah Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Milo Gibson, Bobby Lockwood, Jacob Scipio, Jack Kesy, dan Taylor John Smith.

