SEOUL - Comeback BLACKPINK kali ini telah mencatatkan berbagai rekor. Terbaru, video klip How You Like That Jisoo cs telah meraih lima Guinness World Records.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (1/6/2020) Guinness World Records secara resmi mengumumkan raihan tersebut pada 30 Juni 2020. Penghargaan pertama yakni How You Like That berhasil menjadi video YouTube paling banyak dilihat dalam 24 jam.

Berikutnya, menjadi 'video musik paling banyak ditonton dalam 24 jam' dan 'video musik YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam oleh grup K-pop'.

Lalu, Guinness World Records juga mengungkap bahwa How You Like That dikonfirmasi mendapatkan 86,3 juta dalam 24 jam. Rekor tersebut sebelumnya diraih oleh grup Kpop BTS dengan video klip Boy With Luv yang ditonton sebanyan 74,6 juta kali dalam 24 jam.

Lebih lanjut, How You Like That juga meraih rekor penonton terbanyak untuk video premier di YouTube. Dikonfirmasi YouTube, siaran premiere How You Like That mencapai 1,66 juta penonton secara bersamaan.

Sebelumnya video klip BTS berjudul ON telah memegang rekor resmi untuk YouTube premiere paling banyak ditonton, mencapai 1,54 juta penonton.

Video klip How You Like That meraih 172,2 juta penonton sejak 26 Juni 2020. Video tersebut bahkan kini trending nomor 1 di YouTube dan mendapatkan like sebanyak 11 juta.

(edh)