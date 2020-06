SEOUL – Kontroversi muncul di tengah kesuksesan BLACKPINK lewat lagu 'How You Like That'. penggemar BLACKPINK di India, BLINK India melayangkan protesnya lantaran dalam video klip lagu tersebut terdapat patung Dewa Ganesha.

Untunglah, YG Entertainment cepat bereaksi dengan menyunting video klip terbaru BLACKPINK 'How You Like That'. Pihak agensi telah menghilangkan unsur patung Dewa Ganesha yang muncul di belakang Lisa.

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (30/6/2020), BLINK India menganggap YG Entertainment tidak menghargai dan menghormati budaya India karena menggunakan patung Dewa Ganesha sebagai properti di MV How You Like That.

Dalam agama Hindu, Ganesha merupakan salah satu dewa terpenting yang disembah. Dihormati sebagai penghilang rintangan, Dewa Ganesha melambangkan kebijaksanaan dan merupakan dewa pelindung seni dan sains.

Baca juga:

Reaksi Jennie BLACKPINK Ketika Rapper Sleepy Tiru Gaya Rambutnya

Bahkan penggemar India pun mengirimkan email kepada YG Entertainment agar meminta maaf kepada fans di India. Bahkan tagar #Ganesha dan #YGapologise trending di Twiiter.

Hari ini, YG Entertaiment pun telah mengedit video tersebut dan mengunggah kembali.

(qlh)