SEOUL - Aktor Woo Do Hwan akan menjalankan wajib militer (wamil), pada 6 Juli 2020. Sayang, Keyeast Entertainment selaku agensi sang aktor merahasiakan detail lokasi penempatannya karena alasan keamanan.

“Aktor Woo Do Hwan akan memulai masa wamil, pada 6 Juli 2020. Karena alasan keselamatan dan kesehatan, lokasi dan waktu sang aktor menjalankan wamil akan kami rahasiakan,” ungkap Keyeast seperti dikutip dari Soompi, Rabu (24/6/2020).

Pihak Keyeast menambahkan bintang drama Mad Dog tersebut juga tidak akan menggelar konferensi pers ataupun jumpa penggemar. “Kami meminta penggemar untuk mendukungnya, sehingga dia dapat memenuhi tugasnya dengan aman. Terima kasih,” ujar Keyeast.

Sebelumnya, Woo Do Hwan menulis surat untuk penggemar yang ia bagikan lewat Instagram, pada 24 Juni 2020. Dalam surat tulisan tangan itu, dia berterima kasih kepada seluruh penggemar yang sudah mendukungnya hingga saat ini.

Pria 27 tahun tersebut mengaku menyesal karena tidak dapat bertemu atau sekedar mengucapkan selamat tinggal kepada penggemarnya. “Aku menjalankan setiap proyekku dengan bahagia. Terima kasih atas cinta yang kalian berikan untukku,” ungkapnya.

Woo Do Hwan memulai debutnya pada 2011, lewat drama You're Here, You're Here, You're Really Here. Namanya mulai mencuri perhatian setelah membintangi beberapa drama hits, seperti Mad Dogdan Tempted.

Popularitasnya semakin melambung kala membintangi The King: Eternal Monarch. Kesuksesan drama itu bahkan membuat dia ditawari untuk membintangi drama berjudul Hero.

Masih belum diketahui bagaimana nasib drama tersebut, pasalnya sang aktor akan menjalani wamil selama 2 tahun ke depan.*

