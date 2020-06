SEOUL - BLACKPINK resmi membuka akun Twitter resmi, setelah 4 tahun debut di bawah YG Entertainment. Pembukaan akun Twitter tersebut diumumkan bersamaan dengan debut video musik pra-rilis How You Like That, pada 26 Juni 2020.

Sebagai unggahan perdana, akun @BLACKPINK membagikan foto Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo bernuansa hitam putih. “Hello Twitter,” tulis grup tersebut melengkapi unggahannya.

Kurang dari 1 jam dibuka, akun tersebut sudah diikuti lebih dari 234.000 penggemar BLACKPINK. Para BLINK juga menyambut antusias pembukaan akun tersebut. “Ya Tuhan! Kalian (BLACKPINK) akhirnya punya akun Twitter!” ujar seorang penggemar.

Sementara penggemar lainnya menuliskan, “OMG, kami sudah menunggu cukup lama untuk kalian @BLACKPINK membuka akun Twitter. Ketahuilah, kami sangat mencintai kalian.”

Sebelum membuka akun Twitter resmi ini, berbagai informasi terbaru tentang BLACKPINK selalu dibagikan lewat akun Twitter YG Entertainment dan akun fan club resmi mereka.*

