SEOUL - BLACKPINK menggelar konferensi pers online menjelang comeback dengan How You Like That pada Jumat (26/6/2020). Dalam kesempatan itu, Jisoo cs sempat membahas perihal kolaborasi dengan diva kenamaan, Lady Gaga lewat lagu Sour Candy.

Jennie mengungkapkan, kolaborasi bersama pelantun hits Paparazzi tersebut diawali dengan pembicaraan melalui telepon. Dalam obrolan tersebut, Gaga mengungkapkan kekagumannya pada BLACKPINK.

“Komunikasi lewat telepon. Lady Gaga bilang dia penggemar BLACKPINK. Lady Gaga juga bilang dirinya begitu menyukai warna unik dari BLACKPINK. Kami berempat sangat tersanjung, merasa terhormat mendengar itu,” ungkap Jennie, seperti dikutip Allkpop.

Jennie menambahkan, baginya bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Lady Gaga rasanya seperti sebuah mimpi. Apalagi Lady Gaga merupakan idolanya sejak dulu, bahkan jauh sebelum ia debut bersama BLACKPINK.

“Lady Gaga adalah seniman yang saya suka bahkan sebelum saya debut. Rasanya tidak percaya kalau berpikir sekarang saya bisa bekerja sama dengan dirinya," tutur Jennie.

"Saya senang sekali lagu kolaborasi tersebut jadi lagu yang menyenangkan dan bisa dinikmati. Saya juga bahagia banyak orang yang suka dengan lagu itu,” pungkas Jennie.

