LOS ANGELES - Putri King of Pop Michael Jackson, Paris Jackson, mengunggah pesan haru pada akun instagramnya @parisjackson untuk memperingati 11 tahun meninggalnya sang ayah.

Paris mengunggah beberapa foto sang ayah serta foto bersama dirinya saat kecil.

“Aku rindu dan sayang padamu setiap hari. Terima kasih untuk segala keajaibanMu itu,” tulis Paris.

Pada unggahannya tersebut, Ia juga menyertakan kalimat bijak dari Ernest Hemingway yang menyebutkan,

“Every man’s life end the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another” (Setiap kehidupan berakhir dengan cara yang sesama. Hanya hal detail tentang cara seseorang hidup dan caranya mati yang membedakan dirinya dengan orang lain).

Paris sendiri juga baru merilis sebuah EP berjudul “The Soundflower” bersama dengan partner duetnya Gabriel Glenn pada 23 Juni lalu.

Dikutip dari Billboard, Paris menyebutkan bahwa Ia senang orang – orang dapat mendengarkan musiknya dan melihat dirinya sebagai Paris, dirinya sendiri.

“Saya rasa ini adalah kesempatanku untuk dapat berbagi ceritaku dengan caraku sendiri,” tambah Paris.

(edh)