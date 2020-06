SEOUL - BLACKPINK membukukan rekor baru lewat single pra-rilis, How You Like That yang dirilis pada 26 Juni 2020. Dengan format setting ‘premiere’, membuat video musik itu bisa ditonton bersamaan di YouTube.

Mengutip Soompi, pada Jumat (26/6/2020), video musik How You Like That ditonton 1,65 juta orang saat premiere. Dengan begitu, lagu baru BLACKPINK itu menjadi video musik K-Pop yang paling banyak ditonton saat premiere.

Rekor itu sebelumnya dipegang oleh BTS yang mana video musik ON yang mereka rilis pada 21 Februari 2020 ditonton sekitar 1,54 juta orang. Rekor tersebut dibukukan BLACKPINK setelah lagu itu mendominasi tiga tangga lagu situs musik utama Korea Selatan.

Selain itu, BLACKPINK juga akan menampilkan How You Like That untuk pertama kalinya di program The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. NBC akan menayangkan acara itu secara langsung, pada 26 Juni 2020 waktu setempat.*

