SEOUL - Setelah lama dinanti, BLACKPINK akhirnya merilis video musik How You Like That, pada 26 Juni 2020, pukul 18.00 KST. Lagu ini merupakan pembuka dari rangkaian comeback BLACKPINK yang akan memasuki sesi final pada September mendatang.

Mengutip Soompi, Jumat (26/6/2020), How You Like That merupakan lagu bergenre hip-hop yang mengedepankan karakter unik dan karismatik keempat personel BLACKPINK: Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo.

Seperti yang dikatakan Jisoo dalam konferensi pers yang digelar secara daring, lagu How You Like That mengandung pesan untuk tidak menyerah dalam menghadapi situasi apapun dan mampu bangkit lebih tinggi daripada sebelumnya.

Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa akan membawakan lagu How You Like That secara langsung dalam program talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon yang akan ditayangkan oleh NBC.

Hingga berita ini ditulis, video musik How You Like That sudah ditonton lebih dari 450.000 kali. Angka itu diraih BLACKPINK kurang dari 1 jam setelah video itu dirilis di channel YouTube resmi BLACKPINK.*

