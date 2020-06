SEOUL - Saat dirilis pada 26 Juni 2020, tak butuh waktu lama bagi BLACKPINK untuk melambungkan How You Like That ke puncak tangga lagu daring utama di Korea Selatan.

Mengutip Naver, pada Jumat (26/6/2020), How You Like That mendominasi sederet tangga lagi situs musik utama Korea, seperti Melon, Genie, dan Bug. Capaian tersebut menjadi catatan tersendiri, karena ini rekor pertama bagi girl group K-Pop memuncaki tangga lagu daring utama dalam 2 tahun terakhir.

Sekitar 1 jam setelah dirilis, How You Like That diakses lebih dari 100.000 kali. Ini merupakan jumlah entri pengguna terbesar di antara semua girl group sepanjang masa.

Baca juga: Akhirnya, BLACKPINK Rilis MV How You Like That

Tak hanya merilis video musik, keempat personel BLACKPINK juga dijadwalkan menampilkan How You Like That dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Program itu akan ditayangkan secara langsung oleh NBC.

Kental dengan nuansa hip-hop, How You Like That menampilkan karakter unik dan karismatik vokal para personel BLACKPINK.*

Baca juga: BLACKPINK Buka Akun Twitter Resmi

(SIS)