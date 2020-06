JAKARTA- Kabar gembira untuk seluruh fans JKT48 atau Wotagei. JKT48 Theater akan kembali digelar setelah DKI Jakarta melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.

Tidak perlu jauh-jauh mengunjungi Theater JKT48 di Fx Sudirman, para penggemar dapat melihat aksi para member melalui aplikasi live streaming RCTI+. Seperti diketahui, ditengah pandemi sekarang ini pertunjukan dengan penonton di dalam ruangan masih belum dapat dilaksanakan. Hal ini untuk mengurangi risiko penularan.

Baca Juga:

Lirik Lagu Rapsodi oleh JKT48

JKT48 Ajak Penggemar Bersenang-senang dengan High Tension





Menurut keterangan resmi RCTI+, show spesial bertajuk Back to the Theater First Step is Unit Song! itu akan tayang pada 19 Juni 2020 pukul 18.30 WIB. Show ini akan diisi oleh lagu-lagu unit karena jarak antar member di atas panggung pun masih perlu dijaga.

Show ini diharapkan mampu mengobati kerinduan para penggemar dengan teater para member JKT48. Bagi kalian yang ingin menonton, silakan klik link RCTI+ di sini. Sampai ketemu di live streaming!

(aln)