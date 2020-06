INFERNO adalah film sekuel dari Angels and Demons, dan adaptasi dari novel legendaris The Da Vinci Code karya Dan Brown. Film ini kembali diperankan oleh aktor kawakan, Tom Hanks.

Inferno disutradarai Ron Howard dan dibantu David Koepp sebagai penulis naskah. Film berdurasi 121 menit dengan gender misteri ini diproduksi di bawah nanungan Sony Pictures.

Robert Langdon (Tom Hanks), seorang ahli simbol terkenal sedang berada di Italia. Dia terbangun di rumah sakit dengan kondisi hilang ingatan. Langdon dirawat oleh dr. Sienna Brooks (Felicity Jones).

Suasana jadi kacau saat seseorang berpakaian polisi datang dan menembaki Langdon. Lagi-lagi Brooks menolong pasiennya.

Langdon mendapati dia menerima email dari rekannya di Italia yang mengaku juga sedang diburu. Longdon yang hilang ingatan tentu saja tak paham masalah apa yang terjadi.

Dia kemudian menemukan Peta Neraka di dalam tumpukan barang pribadinya. Peta itu terinspirasi dari karya Dante, Inferno.

Langdon kemudian mempelajari tentang pria bernama Bertrand Zobrist (Ben Foster), milioner yang mempercayai bahwa dunia sudah kelebihan populasi. Zobrist menyebarkan niatannya untuk mengurangi populasi tersebut.

Untuk itu, Zobrist berencana menyebarkan virus yang dibuatnya untuk membunuh sebagian besar manusia. Secara kebetulan, Zobrist terinspirasi dari Dante.

Hubungan inilah yang membuat Langdon merasa harus mengetahui apa rencana Zobrist. Dalam misinya, dia dikejar oleh orang-orang dari organisasi kesehatan dunia. Salah satu yang memburunya adalah seseorang yang dia kenal.

Rating

Film ini mendapat rating 6,2/10 dari 151.983 penilai di IMDb. Sedangkan, 248 kritikus film di Rottentomatoes memberi skor 23 persen.

Inferno dibuat dengan biaya USD75 juta dan menghasilkan USD220 juta di seluruh dunia.

(qlh)