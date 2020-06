LOS ANGELES - Kegantengan dan pesona Brad Pitt tidak perlu diragukan lagi. Banyak wanita mabuk kepayang dengan dirinya bahkan sesama artis Hollywood sekalipun.

Salah satu rekan seprofesi bahkan sekelas aktris pemenang Oscar pun mengungkapkan tak sanggup menahan rasa grogi ketika bertemu Brad Pitt.

Ia adalah Olivia Colman, aktris asal Inggris ini mengungkapkan bagaimana ia salah tingkah saat dirinya mendengar pengakuan Brad Pitt.

Baca Juga: Angelina Jolie Bebaskan Anak Pilih Agamanya Sendiri

"Brad Pitt datang menuju ke arahku, kemudian dia berkata semacam 'aku salah satu penggemarmu'. Mendengar hal itu, aku tak dapat berkata apa-apa yang kuingat aku tertawa geli di hadapannya dan tak lama ia berlalu pergi," ungkap Olivia Colman seperti dilansir DailyMail.

Rupanya, saat bertemu Brad Pitt mengatakan betapa ia mengagumi Olivia Colman. Kala itu Brad Pitt baru saja menerima piala lewat perannya dalam 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Olivia Colman rupanya terngiang-ngiang dengan momen tersebut. Colman sendiri adalah pemenang Oscar. Perannya dalam drama 'The Favourite' diganjar piala bergengsi tersebut tahun lalu.

(edh)