LOS ANGELES - Angelina Jolie mengaku membebaskan anak-anaknya untuk memilih agama masing-masing. Bahkan ia ingin mengajari anak-anaknya semua agama sehingga mereka dapat membuat keputusannya sendiri berdasarkan hati mereka.

"Mereka bisa memilih satu (agama) atau mempelajari semuanya," kata Jolie dalam wawancara dengan Vanity Fair, seperti dilansir Mirror, Rabu (11/6/2020).

"Kami akan merayakan Kwanzaa untuk anak-anak gadis. Kami akan merayakan festival bulan dan air untuk anak-anak lelaki. Kami akan membawa mereka ke kuil di negara-negara tertentu. Juga ke gereja," sambung Jolie.

Brad Pitt pun mendukung ide tersebut. Buktinya, bintang Once Upon A Time in Hollywood itu pernah memberikan hadiah lemari buku pada Jolie, yang berisi buku-buku berbagai macam agama.

Dalam wawancara dengan Vanity Fair pada 2008, bintang Hollywood tersebut mengaku mengikuti jejak sang ibu sehingga dia tidak memaksakan agama untuk anak-anaknya.

"Bagiku, dia merepresentasikan agama yang seharusnya. Dia tak pernah menceramahiku. Jika ada hal yang menurutnya tak masuk akal, dia tak akan menerimanya begitu saja," cerita Angelina Jolie.

"Saya melakukan komuni, tapi dia tak pernah memaksa saya pergi ke gereja," sambungnya.

