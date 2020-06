LOS ANGELES - Beyonce dikabarkan meneken kerjasama dengan Disney senilai USD100 juta atau setara Rp1,4 triliun untuk menggarap tiga film.

Kerjasama itu merupakan kelanjutan dari sukses film The Lion King yang tayang pada 2019. Dalam proyek live-action tersebut, pelantun Hello itu didapuk untuk mengisi suara karakter Nala.

Dalam kerjasama kali ini, Beyonce tampaknya tidak akan menjadi pengisi suara proyek animasi Disney. Mengutip The Sun, dia akan mengisi soundtrack film Black Panther 2 dan dua film lainnya yang masih misteri.

"Beyonce menjadi 'pemain' utama untuk Disney. Dan dia imej yang sangat sesuai untuk produk Disney," ujar seorang sumber seperti dikutip dari NME, pada Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Beyonce Ikut Buat Petisi untuk George Floyd

Negosiasi Beyonce dan Disney, menurut sumber tersebut, masih berlanjut sampai saat ini. Namun mereka belum bisa membeberkan detail lain di balik kolaborasi tersebut.

Namun begitu, Beyonce sempat menyuarakan ketertarikannya pada program amal The Disney Family Singalong yang mana dia sempat menyanyikan soundtrack film Pinocchio, When You Wish Upon A Star.

"Aku bangga dan merasa terhormat bisa menjadi bagian dari Keluarga Disney," katanya.*

Baca juga: Aktor Ini Bongkar Sifat Asli Keanu Reeves di Lokasi Syuting John Wick