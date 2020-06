SEOUL - Aktor Song Joong Ki memutuskan mundur dari produksi film Season of You and Me yang dibintanginya akibat jadwal kerja yang bentrok. Hal tersebut diumumkan agensi sang aktor, History D&C pada 5 Juni 2020.

Jadwal syuting yang saling berbenturan itu, menurut agensinya, terjadi akibat penundaan jadwal syuting akibat pandemi COVID-19. “Kondisi ini tak bisa dihindari. Kami bahkan harus menyesuaikan kembali jadwal kerja Song Joong Ki untuk semester II 2020,” ujar perwakilan History D&C seperti dilansir dari Soompi, pada Jumat (5/6/2020).

Sumber tersebut menambahkan bahwa Song Joong Ki saat ini hanya akan fokus pada jadwal promosi film terbarunya, Space Sweepers. Film itu rencananya akan dirilis pada musim panas tahun ini.

Pertengahan 24 Maret 2020, Song Joong Ki dan tim produksi film Bogota menunda syuting dan kembali ke Korea Selatan setelah pandemi COVID-19 juga melanda negara tersebut. Sang aktor diketahui menjalani syuting di Kolombia sejak Januari silam.

“Semua aktor dan kru film dipulangkan karena alasan keselamatan,” ujar staf produksi film Bogota pada Maret silam. Song Joong Ki dan staf produksi film Bogota akan kembali melanjutkan syuting ke Kolombia, pada tahun depan.

Mantan suami Song Hye Kyo itu awalnya dijadwalkan menjalani syuting film biopik Season of You and Me, setelah menyelesaikan syuting Bogota pada Mei silam. Namun karena pandemi, terjadi berbagai perubahan jadwal syuting untuk kedua film tersebut.

Film Season of You and Me berkisah tentang perjalan hidup penyanyi legendaris Korea Selatan, Yoo Jae He. Dia meninggal dunia di tengah popularitasnya yang melambung pada usia 25 tahun.*

