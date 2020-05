JAKARTA - Hot gosip yang pertama menghadirkan berita dari YouTuber Reza Arap yang mengklaim dirinya pernah terpapar virus corona. Hal ini terjadi setelah dia merasakan gejala yang sama dengan pasien corona sepulang dari Thailand awal 2020.

"Jadi ya gue ngobrol sama mereka (banyak orang) saat sedang berbelanja. Dan itu memang ada puluhan ribu orang China di sana. Sekitar bulan Januari itu,” kata Reza, dikutip dari tayangan YouTube Deddy Corbuzier, 25 Mei 2020.

Baca Juga: Reza Arap Alami Panas 39 Derajat hingga Sesak Napas

Setibanya di Indonesia, Reza mengalami gejala panas hingga 39 derajat yanh disertai dengan sesak nafas.

“Rasanya seperti mau mati. Demam berhari-hari. Gilak sih. Kayaknya gue kena (COVID-19) deh waktu itu. I'm pretty sure about it, man (aku yakin banget tentang itu). Semua (gejala COVID-19) itu gue alami, katanya menambahkan," ungkap Reza Arap.

Beralih ke berita selanjutnya, ada Raffi Ahmad yang menjawab pertanyaan mengejutkan. Yakni bagaimana jika sang istri, Nagita Slavina mengizinkannya menikah lagi. "Kalau Gigi (Nagita) mengizinkan menikah lagi, bagaimana?" tanya Luna Maya dalam channel video Youtube kepada Raffi Ahmad, 25 Mei 2020. Baca Juga: Ini Jawaban Raffi Ahmad jika Nagita Slavina Izinkan Menikah Lagi Jawaban yang diberikan Raffi pun sangat bijak. Ayah Rafathar ini tampaknya enggan menikah lagi dengan mengingat bahwa kehidupan hanya sementara. "Kita sekarang sudah kepada Allah SWT. Apa sih yang mau kita cari? Wanita, anak, rezeki, uang semua kan hanya sementara," kata Raffi. "Semuanya akan kembali pada Allah. Jadi kita sekarang harus mencintai kepada Sang Pencipta," tutup Raffi Ahmad. Hot gosip yang terakhir menyajikan berita dari Dita Karang SECRET NUMBER. Meski terbilang fasih berbahasa Korea, namun gadis asal Yogyakarta ini ternyata masih lancar bebahasa Jawa. Hal itu dibuktikannya saat live Instagram bersama Dian Sastro pada 24 Mei silam. Aktris Ada Apa dengan Cinta itu menantang Dita menjawab pertanyaan netizen dengan bahasa Jawa. "Ada yang tanya jadwal (SECRET NUMBER) dibatasi enggak? Mungkin kamu bisa cerita apakah jadwal kalian sehari-harinya dibatasi, tapi pakai bahasa Jawa ya," kata Dian yang disambut Dita dengan tawa. Baca Juga: Ketika Dian Sastro Tantang Dita Karang Berbahasa Jawa Meski tampak sedikit bingung memikirkan kalimat yang akan diucapkannya, dia pun berbicara dalam bahasa Jawa sekenanya. “Saiki uwis debut karo konco-koncoku ning SECRET NUMBER. Seneng campur aduk, deg-degan akeh pokoknya. Campur aduk. (sekarang aku sudah debut dengan teman-temanku di SECRET NUMBER. Rasanya campur aduk, senang dan deg-degan),” ujarnya.