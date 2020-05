JAKARTA - Youtuber Reza Arap mengklaim pernah terpapar virus corona. Ini terjadi setelah dirinya pulang dari luar negeri dan merasakan gejala yang sama dengan pasien yang terinfeksi corona.

Ini diungkapkan Reza Arap dalam wawancara di channel YouTube Deddy Corbuzier, Senin (25/5/2020). Dia menceritakan kejadian usai berkunjung dari Thailand pada awal 2020.

"Jadi ya gue ngobrol sama mereka (banyak orang) saat sedang berbelanja. Dan itu memang ada puluhan ribu orang China di sana. Sekitar bulan Januari itu,” ujar Reza Arap.

Setibanya di Indonesia, pria yang memiliki nama asli Reza Oktovian itu sempat mengalami gejalan panas hingga 39 derajat celcius.

"Pas pulang, masih biasa saja tuh. Masih sempat kerja ke Bandung. Nah, pulang dari Bandung baru deh. Gue demam sampai 39 derajat Celcius,” ungkapnya.

Tidak hanya panas, personel Weird Genius itu mengaku juga disertai napas berat.

“Rasanya seperti mau mati. Demam berhari-hari. Gilak sih. Kayaknya gue kena (COVID-19) deh waktu itu. I'm pretty sure about it, man (aku yakin banget tentang itu). Semua (gejala COVID-19) itu gue alami, katanya menambahkan," ungkap Reza Arap.

