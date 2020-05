SEOUL - Setelah sukses lewat perannya sebagai Yeo Da Kyung dalam drama populer The World of the Married, penggemar mulai penasaran proyek akting seperti apa yang akan dipilih Han So Hee selanjutnya.

Kemudian, wawancara Han So Hee bersama bnt yang dilakoninya pada 2018 pun kembali mencuat. Kala itu dia mengaku sangat ingin membintangi Hello, My Twenties! jika ada musim ketiganya.

Drama itu, diakui Han So Hee mengingatkan dirinya dengan kehidupan saat awal menjejakkan kaki ke Seoul. “Aku hijrah ke Seoul dan langsung memulai debutku di dunia akting. Kala itu, aku tak punya banyak teman,” ujarnya seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (20/5/2020).

Alasan itulah yang diakui Han So Hee membuatnya ingin bermain dalam drama bertema persahabatan. “Aku ingin merasakan bagaimana rasanya persahabatan antara perempuan. Sehingga selain berakting, aku juga bisa mendapatkan sahabat,” ungkapnya menambahkan.

Baca juga: Sosok Ini Jadi Pemacu Han So Hee Jajali Dunia Akting

Keinginan Han So Hee 2 tahun silam itu kemudian ditanggapi oleh warganet. Sebagian berharap agar keinginannya itu terealisasi. “Aku berharap, dia bisa bermain dalam drama itu.” ujar seorang warganet.

“Kalau Han So Hee main di Hello, My Twenties! aku pasti nonton. Aku rasa, drama itu akan cocok untuknya. Jadi, tolong buat Hello, My Twenties musim ketiga menjadi nyata,” kata lainnya.*

Baca juga: Soal Video Syur dengan Ariel NOAH, Luna Maya: Memaafkan Enggak Gampang

(SIS)