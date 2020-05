SEOUL - Pekan lalu, The World of the Married mencatatkan rekor sebagai drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah TV kabel Korea Selatan. Drama ini mematahkan rekor yang dicatatkan SKY Castle.

Usai kesuksesan tersebut, sayangnya rating The World of the Married harus turun pekan ini. Episode 8 Mei 2020 The World of the Married 'hanya' memperoleh rating 21,1 persen, turun dari pekan lalu yang mendapat 24,3 persen.

Baca Juga:

- The World of the Married Berhasil Patahkan Rekor Rating SKY Castle

- Unggah Foto USG Bayinya, Irish Bella: Mommy's Little Angel

Meski demikian, dominasi The World of the Married masih tak terkalahkan. Drama yang dibintangi Han So Hee ini tetap menjadi tayangan dengan rating tertinggi di slotnya.

Rival The World of the Married, yakni The King: Eternal Monarch juga mengalami penurunan rating. Drama Lee Min Ho dan Kim Go Eun itu mengumpulkan 7 persen dan 8,1 persen di episode terbarunya.

Ini menjadi rating terburuk The King: Eternal Monarch sejak tayang perdana pada akhir April 2020.

(LID)