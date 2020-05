SEOUL - Drama The World of the Married berhasil mencatatkan sejarah baru bagi JTBC. Nielsen Korea mencatat, episode 12 yang tayang pada 2 Mei 2012 membukukan rating 24,33 persen.

Dengan begitu, The World of the Married berhasil menggeser rekor SKY Caste yang tahun lalu mencatatkan rating 23,78 persen.

Hasil itu sekaligus membuat drama adaptasi serial Doctor Foster itu memuncaki peringkat 'drama TV kabel dengan rating tertinggi sepanjang sejarah'.

Namun begitu, rating tertinggi program TV kabel sejauh ini masih dipegang oleh reality show Mister Trot yang ditayangkan TV Chosun. Pada Maret silam, program tersebut berhasil menembus rating 35,7 persen.

Pertanyaannya kemudian, apakah empat episode The World of the Married yang tersisa mampu menggeser rekor Mister Trot tersebut? Penonton tampaknya hanya perlu menuggu mengingat sang sutradara sempat menjanjikan versi Korea ini akan memiliki akhir yang berbeda dengan versi original.

