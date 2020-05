SEOUL - Drama The World of the Married menjadi titik balik dalam karier akting Han So Hee. Perannya sebagai perempuan idaman lain bernama Yeo Da Kyung dalam drama itu sukses menyita perhatian publik.

Dalam sebuah wawancara, So Hee mengaku, sang nenek menjadi pemacunya menekuni dunia akting. Pasalnya, neneknya sangat berharap cucu kesayangannya itu bisa tampil di televisi.

"Tumbuh besar bersama nenek membuat aku terbiasa dengan keinginannya. Pada akhirnya aku juga berpikir apa rasanya ya tampil di TV. Dari sinilah impian menjadi artis itu dimulai," ujarnya seperti dikutip dari Koreaboo, Sabtu (16/5/2020).

Han So Hee mengaku, sangat dekat dengan sang nenek. Mafhum, sejak usia 5 tahun dia diasuh oleh sang nenek karena kedua orangtuanya sibuk bekerja.

Saking dekatnya, Han So Hee mengaku, sang nenek adalah sosok yang selalu menjadi walinya saat ada event sekolah. "Dia adalah segalanya untukku. Dia adalah motivasiku untuk hidup," ujarnya menambahkan. Demi mewujudkan impian sang nenek, Han So Hee memulai langkah kecilnya dengan menjadi model. Namun kondisi tak berpihak padanya. Dia mengalami kesulitan finansial yang membuatnya harus menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu. Kesempatan itu pun datang padanya. Dia debut lewat drama Reunited Worlds pada 2017. Sosoknya mulai mencuri perhatian publik ketika membintangi 100 Days My Prince pada 2018. "Setelah debut, keinginan menjadi aktris itu semakin besar. Aku ingin berakting untuk proyek yang benar-benar kusukai. Menjadi aktris terkenal kini menjadi tujuan hidupku," katanya.*