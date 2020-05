JAKARTA - Penyanyi Shanty bingung melihat antrean panjang dan padat di Bandara Soekarno Hatta di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Dalam akun Instagram miliknya, Shanty membandingkan bandara di Hong Kong dan di Indonesia ketika pandemi corona menyerang.

"Slide 1 dan 2 adalah suasana HK airport pada saat wabah Covid sedang parah-parahnyanya di HK. Slide 3 dan 4 adalah foto Airport Soekarno-Hatta yg saya lihat saat ini saat pandemic Covid 19 belum teratasi di Indonesia," jelas Shanty.

Baca Juga:

Social Distancing, Shanty Mulai Rindu Aktivitas Luar Rumah

Jika kondisi ini terus berlangsung, Shanty khawatir penanganan corona di Indonesia akan sulit teratasi. Sebab, kedisiplinan masyarakat dan pemerintah menjadi hal penting penanganan virus corona.

"Lalu orang bertanya kapan wabah corona akan berakhir? Ya, kalau caranya seperti slide 3 dan 4 jawabannya, maybe Never!! Makanya sikon di HK sudah sangat jauh membaik, karena pada saat parah2nya pandemic di HK, semua taat. Stay home. Disiplin. Saling berkorban. Kenapa? Karena selain yabg terkena virus jadi sakit dan meninggal, banyak bisnis bangkrut efek dr pandemic ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan.

Di akhir unggahannya, Shanty pun mempertanyakan penanganan corona di Indonesia. Kata-kata bijak yang digembar-gemborkan masyarakat di tengah pandemi hanya slogan karena tak berbanding lurus dengan kenyataan.

"Tapi kalau gini cara menghadapinya... sama kaya posting @cathysharon .. I DON’T UNDERSTAND!!! Are “we in this together “ only a slogan?," tutup Shanty.

Baca Juga:

Anak Cuci Tangan di Dispenser, Zaskia Mecca: Kamu Bukan Rafathar!

Polisi Tertawa dengar Cerita Roy Kiyoshi Diganggu Makhluk Halus