LOS ANGELES - Kenneth ‘Babyface’ Edmonds kembali melontarkan rahasia di balik persahabatannya dengan Michael Jackson. Saat Live Instagram bersama Teddy Riley, dia mengaku, mendiang pernah begitu murka pada Madonna.

Pemicunya, karena Madonna meminta Michael Jackson (MJ) mengenakan pakaian wanita dalam video klip In the Closet, pada 1991. “MJ bilang padaku, ‘Madonna memintaku untuk berpakaian ala perempuan’,” katanya seperti dikutip dari Page Six, Rabu (13/5/2020).

Pelantun Everytime I Close My Eyes itu mengungkapkan, permintaan Madonna itu ditolak mentah-mentah oleh Michael Jackson. “Tentu saja, MJ menolak permintaan itu. Dia tak akan pernah melakukan hal aneh semacam itu,” ungkapnya.

Akibat permasalahan itu, Madonna enggan tampil dalam video klip Michael Jackson tersebut. Sebagai gantinya, ayah tiga anak itu kemudian menggandeng Naomi Campbell sebagai model video klip tersebut.

Menuai popularitas di era yang sama, Madonna sebenarnya salah satu penggemar Michael Jackson. Mengutip New Idea, ibu enam anak itu tumbuh dengan mendengarkan lagu-lagu Jackson 5.

Namun Madonna baru resmi berkenalan dengan idolanya itu di after party konser Michael Jackson bertajuk 'Flawless' yang digelar di Madison Square Garden, pada awal tahun ‘80-an. Perkenalan itu diinisiasi oleh manajer keduanya, Freddy DeMann.

Selama bertahun-tahun, Madonna dan Michael Jackson selalu menjaga kehidupan profesional mereka. Sampai akhirnya mereka tampil bareng di ajang Academy Awards pada 1991. Penampilan Madonna sebagai Marilyn Monroe bersama Michael Jackson kala itu membuat media begitu menyorotnya

Meski tak pernah mengumumkan berpacaran, namun Madonna membocorkan hubungannya dengan Michael Jackson dalam Carpool Karaoke with James Corden pada 2016. Dia mengaku, pernah berciuman dengan Michael Jackson.

“Aku memulai ciuman itu setelah memberikan segelas Chardonnay padanya. Ya, karena itulah dia mau berciuman denganku,” ungkap Madonna kala itu.*

