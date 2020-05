JAKARTA - Usia kandungan aktris Rianti Cartwright sudah memasuki 7 bulan. Sayang, pandemi Corona membuatnya tak bisa menggelar ritual 7 bulanan.

Hal itu diungkapkan aktris Ayat-Ayat Cinta tersebut lewat unggahannya di Instagram pada 9 Mei 2020. "7 bulan. Terima kasih Tuhan. Karena pandemi, enggak bisa selamatan," ujarnya.

Rianti Cartwright menambahkan, "Paling mama dan mertua bikin rujak/nasi kuning di rumah masing-masing. Doanya juga dari rumah masing-masing."

Meski tak bisa berkumpul bersama keluarga untuk menggelar selamatan, namun Rianti mengaku tetap bersyukur. Pasalnya, dia diberikan kesehatan hingga usia kehamilannya memasuki 7 bulan.

Baca juga: Hamil 5 Bulan, Bobot Rianti Cartwright Naik 6 Kilogram

"Tetap bersyukur dan bahagia. Semoga semua lancar sampai persalinan. Thank you guys for your prayers (Terima kasih untuk doa kalian teman-teman)," katanya menambahkan.

Rianti Cartwright mengumumkan kehamilan pertamanya lewat sebuah video TikTok yang diunggah ke Instagram, pada 28 Februari 2020. Kala itu, dia mengaku usia kandungannya sudah memasuki 18 minggu.

Baca juga: Penampilan Menggoda Desainer Vera Wang di Usia 70 Tahun

Ini menjadi kehamilan pertama aktris 36 tahun itu setelah menikah selama 9 tahun bersama Cassanova Alfonso di Amerika Serikat.*

(SIS)