HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Persiapan Rianti Cartwright Sambut Natal: Momen Kumpul Keluarga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |15:30 WIB
Persiapan Rianti Cartwright Sambut Natal: Momen Kumpul Keluarga
Rianti Cartwright persiapkan natal sejak dini, momen paling tepat berkumpul keluarga. (Foto: Instagram @riantic)
A
A
A


JAKARTA - Rianti Cartwright siap menyambut Natal 2023, dia pun sudah melakukan persiapan. Apalagi ia baru pindah rumah, sehingga banyak hal yang harus dirapihkan.

"Beresin rumah, dekorasi juga ada suka banyak dinner," kata Rianti Cartwright di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023).

Perempuan keturunan Wales dan Sunda ini tidak menampik bahwa persiapan natal sambil pindahan rumah itu cukup riweh.

Kendati begitu ia merasa senang, lantaran proses renovasi 2 tahun itu kini sudah rampung.

"Iya riweh tapi sekaligus bahagia karena ini renovasi nya lama hampir berjalan 2 tahun. Akhirnya, aku sudah pindah terus walaupun aku pindahnya sudah beberapa bulan tapi baru mulai kayak beres sekarang-sekarang," ungkap Rianti Cartwright.

