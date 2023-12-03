"Beresin rumah, dekorasi juga ada suka banyak dinner," kata Rianti Cartwright di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023).
Perempuan keturunan Wales dan Sunda ini tidak menampik bahwa persiapan natal sambil pindahan rumah itu cukup riweh.
Kendati begitu ia merasa senang, lantaran proses renovasi 2 tahun itu kini sudah rampung.
"Iya riweh tapi sekaligus bahagia karena ini renovasi nya lama hampir berjalan 2 tahun. Akhirnya, aku sudah pindah terus walaupun aku pindahnya sudah beberapa bulan tapi baru mulai kayak beres sekarang-sekarang," ungkap Rianti Cartwright.