JAKARTA - Artis Rianti Cartwright baru saja melahirkan anak pertamanya pada 25 Juli 2020. Setelah menikah selama hampir 10 tahun dengan Cassanova Alfonso, bintang film 3 Dara 2 tersebut akhirnya diberi kesempatan untuk memiliki momongan, seorang anak perempuan yang diberi nama Cara Rose Kanaya Nainggolan.

Rianti diketahui berhasil melahirkan putrinya secara normal, dengan berat 3,74 kilogram dan panjang 51 centimeter, setelah sebelumnya harus berjuang menunggu pembukaan lengkap hingga 19 jam lamanya.

Baca Juga:

Nama Anak Pertama Rianti Cartwright

Selamat, Rianti Cartwright Dikaruniai Anak Pertama





Sayangnya, usai melahirkan, wanita 36 tahun ini tidak bisa langsung menemui sang anak. Hal itu terjadi karena putrinya harus dibawa ke NICU untuk mendapatkan pertolongan, karena air ketubannya telah pecah sebelum proses pembukaan dinyatakan lengkap.

Kesedihan semakin dirasakan oleh Rianti lantaran dirinya juga tak bisa menyusui anaknya secara langsung, karena putrinya berada di ruangan yang berbeda dengannya. Oleh karenanya, ia harus melakukan penyedotan asi dengan bantuan alat pompa, untuk akhirnya dikirimkan ke perawat di ruang NICU agar diberikan pada anaknya.

"Yang bikin aku sedih selama Rose di NICU adalah aku tidak bisa IMD langsung setelah lahiran. All our plans went out the window (@casalfonso says that this taught him to be humble and always expect the unexpected). Aku sampai enggak bawa alat pumping ke RS saking pedenya," ungkap Rianti pada keterangan foto di akun Instagramnya.

"Akhirnya aku pumping di kamar dan kirim ASI ke NICU setiap beberapa jam. ASI-nya dikasih ke Rose lewat selang. Perawat di NICU bilang 'Ibu jangan nangis terus nanti ASI-nya bisa berhenti'. Praise God, walaupun perasaan tidak karuan tapi ASI tetap lancar (I think this is a miracle)," lanjutnya. Baca Juga: 4 Potret Rianti Cartwright Pamer Baby Bump saat Selamatan 7 Bulan Kehamilan Imbas Corona, Rianti Cartwright Batal Gelar 7 Bulanan

Perjuangan tentu tidak akan mengkhianati hasil. Setelah beberapa hari, keadaan Rose dinyatakan membaik dan bisa lepas dari selang. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya lantaran bisa menyusui putrinya secara langsung. "Setelah beberapa hari selang ASI-nya Rose bisa dilepas. Aku diperbolehkan turun ke NICU setiap 2-3 jam untuk menyusui langsung," jelasnya. "Sekarang Cara Rose sudah di rumah, she is a healthy and happy baby. Puji Tuhan ASI lancar, latching is good for the most part, tapi kadang masih hit and miss," tutupnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya