Pernah Gagal Jalani Bayi Tabung, Rianti Cartwright Sempat Ingin Adopsi Anak

JAKARTA - Artis Rianti Cartwright sempat mengalami kegagalan saat menjalani proses bayi tabung. Sebelum akhirnya Cara Rose Kanaya Nainggolan lahir ke dunia, istri dari Cassanova Alfonso ini harus terlebih dahulu harus menelan kegagalan pada program bayi tabung yang pertama.

Kepada Ashanty Hermansyah di kanal YouTube Ngobrol Asix, bintang film 3 Dara ini mengatakan jika dirinya kala itu terlalu fokus untuk bisa hamil dengan metode bayi tabung. Sehingga, ia sampai melupakan hal lain yang ada di sekitarnya.

"Aku merasa mungkin selama ini tuh aku terlalu fokus ke hal yang aku belum miliki yaitu anak, sampai aku tuh lupa bahwa Tuhan itu sudah memberikan banyak hal baik dalam hidup aku, suami yang baik, a strong marriage gitu, kan rezeki keluarga dan lain-lain," ujar Rianti Cartwright dikutip dari YouTube Ngobrol Asix, Senin, 13 November 2023.

Menyadari hal tersebut, Rianti berusaha untuk pasrah akan kehendak Tuhan. Dia dan sang suami tetap mengharapkan kehadiran buah hati di tengah keluarga kecil mereka.

Meski demikian, mereka tak ingin memaksakan kehendak dan tidak akan menuntut lebih karena ingin menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka bahkan telah siap jika harus mengadopsi anak.

"Pada saat itu aku langsung bilang sama ok kita masih berharap Tuhan memberikan momongan tapi kalau misalnya emang cerita kita tuh enggak ada, darah daging sendiri it's ok, adopt mungkin, we be happy like i'm happy with you God sent you to me gitu," sambungnya.