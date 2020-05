JAKARTA - Twindy Rarasati sempat dinyatakan positif mengidap corona. Setelah 3 minggu menjalani isolasi di salah satu rumah sakit, baru-baru ini Twindy mengabarkan bahwa dirinya telah sembuh dari virus tersebut.

Melalui akun Instagram, kembaran dari Twinda Rarasati tersebut mengucapkan terima kasih pada semua orang yang telah mendoakannya. "Terima kasih teman-teman atas bantuan doanya," tulis Twindy di akun Instagramnya.

Walau sudah dinyatakan sembuh, namun Twindy masih harus menjalani isolasi. Namun, Twindy bisa menjalankannya secara mandiri di rumah.

"Alhamdulillah saya sudah boleh melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan sudah dinyatakan sembuh," lanjut Twindy.

Sebagai salah satu orang yang berkecimpung di dunia kesehatan dan pernah menjadi pasien COVID-19, Twindy mengimbau masyarakat untuk menjaga diri. Ia menekankan pentingnya berdiam diri di rumah selama masa pandemi.

"We are all heroes to ourselves. Bukan hanya tenaga medis dan penunjangnya, kamu yang tetap di rumah meskipun bosan setengah mati," pungkasnya.

