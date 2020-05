JAKARTA - Lewat Instagramnya, Twindy Rarasati mengajak publik untuk bersama-sama melawan COVID-19. Menurut dokter sekaligus aktris itu, semua orang bisa menjadi pahlawan dalam melawan corona.

"We are all heroes to ourselves. Bukan hanya tenaga medis dan penunjangnya, kamu yang tetap di rumah meskipun bosan setengah mati, kamu yang tetap berusaha mencari nafkah untuk keluargamu, kamu yang ikut berdonasi sekecil apapun itu, kamu yang terus berkarya dalam situasi ini, kamu yang berdoa siang & malam dan masih banyak kamu-kamu lainnya," ungkap Twindy.

"Kamu. Semua. Pahlawan. Bersama, kita lawan covid. Stay safe. Stay healthy. We're all in this together. Bismillah," tandasnya.

Sebelumnya, Twindy juga memberikan semangat pada para pasien corona yang hingga kini masih berjuang. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan pada pasien-pasien ini.

"Semoga teman-teman yang sedang melalui proses yang sama dengan saya, tetap diberikan semangat yang luar biasa. Mendapatkan support yang berlimpah dari support system terdekatnya," dukung Twindy.

Twindy adalah salah satu pasien COVID-19 yang kini dinyatakan sembuh dan bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Sebelumnya, kembaran Twinda Rarasati itu dirawat di sebuah rumah sakit selama 3 minggu.

