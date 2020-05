JAKARTA - Twindy Rarasati dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona (Covid-19). Setelah dinyatakan sembuh, Twindy kini menjalani isolasi mandiri di rumah.

Hal ini terungkap dari unggahan Twindy Rarasati di akun Instagram miliknya.

"Alhamdulillah saya sudah boleh melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan sudah dinyatakan sembuh. Semoga teman-teman yang sedang melalui proses yang sama dengan saya, tetap diberikan semangat yang luar biasa," ujat Twindy.

Di tengah pandemi ini, Twindy memberikan pesan untuk saling membantu. Hal sederhana adalah diam di rumah saat kebijakan PSBB diberlakukan. Meski bosan melanda, namun itu langkah kongkret untuk menghindar dari penyebaran virus corona.

"We are all heroes to ourselves. Bukan hanya tenaga medis dan penunjangnya, kamu yang tetap di rumah meskipun bosan setengah mati," sambung Twindy.

"Kamu yang tetap berusaha mencari nafkah untuk keluargamu, kamu yang ikut berdonasi sekecil apapun itu, kamu yang terus berkarya dalam situasi ini, kamu yang berdoa siang & malam dan masih banyak kamu-kamu lainnya. Kamu. Semua. Pahlawan. Bersama, kita lawan covid. Stay safe. Stay healthy. We're all in this together. Bismillah ❤️," tutup Twindy.

"Kamu yang tetap berusaha mencari nafkah untuk keluargamu, kamu yang ikut berdonasi sekecil apapun itu, kamu yang terus berkarya dalam situasi ini, kamu yang berdoa siang & malam dan masih banyak kamu-kamu lainnya. Kamu. Semua. Pahlawan. Bersama, kita lawan covid. Stay safe. Stay healthy. We’re all in this together. Bismillah ❤️," tutup Twindy.