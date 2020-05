JAKARTA - Artis Twindy Rarasati sempat dinyatakan terinfeksi virus corona (Covid-19). Twindy menjadi artis ketiga Indonesia yang positif mengidap virus tersebut.

Lewat akun Instagram miliknya, Twindy Rarasati mengaku kini telah sembuh dari Covid-19. Ia pun bersyukur bisa pulang dari rumah sakit.

"Terima kasih teman-teman atas bantuan doanya. Alhamdulillah saya sudah boleh melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan sudah dinyatakan sembuh," ujar Twindy di akun Instagram miliknya.

Baca Juga:

Usai Diskusi dengan Dr Tirta, Jerinx: Kalau Saya Meninggal, Pelakunya Adalah...

Diisukan Ayah Biologis Anak Gigi Hadid, Tyler Cameron Angkat Bicara





Menurut Twindy, berpikiran positif bisa menjadi obat mujarab menghadapi virus corona. Selain itu, dukungan terdekat dari keluarga dan sahabat adalah hal penting untuk pasien pengidap Covid-19.

"Semoga teman-teman yang sedang melalui proses yang sama dengan saya, tetap diberikan semangat yang luar biasa. Mendapatkan support yang berlimpah dari support system terdekatnya. We are all heroes to ourselves," jelas Twindy.

(aln)