JAKARTA - Terminator 3: Rise of the Machines merupakan garapan Jonathan Mostow. Film ini dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, dan Kristanna Loken.

Film Terminator 3: Rise of the Machines pertama kali dirilis pada 30 Juni 2003. Pendapatan bersih Terminator 3: Rise of the Machines mencapai USD434 juta atau senilai lebih dari Rp6 triliun dari penanyangan di seluruh dunia.

Film Terminator 3: Rise of the Machines berdurasi 109 menit dan berhasil memenangkan tiga penghargaan serta masuk dalam 23 nominasi selama 2003 hingga 2004.

Baca juga: Film Parker, Jason Statham Dikhianati dalam Misi Perampokan

Baca juga: Eight Day A Week, Dokumenter The Beatles di Puncak Karier

Film Terminator 3: Rise of the Machines bercerita John Connor yang menjalani kehidupannya setelah kematian ibunya, Sarah, akibat penyakit leukemia.

John Connor harus mengagalkan misi peluncuran Skynet agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi.

Di dalam Film Terminator 3: Rise of the Machines, Skynet merupakan sebuah perusahaan teknologi yang memproduksi robot dan teknologi dengan tujuan utama memberikan kehidupan manusia yang layak.

Sayangnya, tujuan tersebut disusupi oleh 'virus' sehingga membuat kekacauan dan membuat peperangan antara manusia dan robot. Sementara di sisi lain, komplotan robot juga mengirim utusannya bernama TX untuk membunuh John Connor. Tujuannya agar kelompok robot bisa memenangkan peperangan antara manusia dengan robot. Berlatar belakang pada 24 Juli 2004, TX mengejar John Connor namun keinginan tersebut dihalangi oleh terminator. Robot dengan berbentuk Arnold Schwarzenegger itu ditugaskan untuk melindungi John Connor dengan segala kemampuannya. Apakah terminator bisa melindungi John Connor dari hadangan robot TX, tunggu saja penayangan Film Terminator 3: Rise of the Machines malam ini.