LOS ANGELES - Beyonce berkomitmen untuk mendonasikan USD6 juta atau setara dengan Rp93,4 miliar untuk menolong mereka yang terkena dampak pandemi Corona lewat gerakan BeyGood yang diinsiasinya.

BeyGOOD bekerja sama dengan kampanye #StartSmall milik bos Twitter, Jack Dorsey akan menyediakan layanan kesehatan mental dan perawatan diri bagi para petugas medis yang menjadi garda terdepan untuk memerangi COVID-19 selama masa pandemi.

Gerakan tersebut akan berkolaborasi dengan National Alliance on Mental Illness (NAMI) untuk menyediakan layanan tersebut di Houston, New York, New Orleans, dan Detroit. Bantuan juga akan diberikan kepada Pusat Medis United Memorial, Bread of Life, Matius 25, dan beberapa organisasi lainnya.

"Beyonce lewat BeyGOOD menilai, kesehatan mental dan fisik para tenaga medis merupakan hal yang perlu diperhatikan selama pandemi COVID-19," ujar perwakilan sang musisi seperti dikutip dari PEOPLE, Jumat (24/4/2020).

Ibu tiga anak itu juga memberikan perhatian khusus kepada pekerja keturunan Afro-Amerika yang harus tetap bekerja selama masa pandemi. Kondisi itu, menurut Beyonce, perlu didukung dengan kesehatan mental baik selama maupun setelah krisis.

"Hari ini, kita berterima kasih kepada pejuang sejati. Mereka yang berkorban untuk memastikan kesehatan dan keamanan kita. Kepada dokter, perawat, dan pekerja medis yang jauh dari keluarga demi kita. Mari terus mendoakan keselamatan mereka," ujar Beyonce.

Dia menambahkan, "Kepada mereka yang bekerja di industri makanan, para kurir, petugas kebersihan yang bekerja sehingga kita bisa aman di rumah, kami berterima kasih atas pelayanan kalian."*

