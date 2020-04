JAKARTA - Maia Estianty mengenang kembali momen pacarannya bersama sang suami, sekitar 4 tahun silam. Pada 18 April 2020, dia mengunggah kebersamaan mereka saat berlibur ke London, Inggris.

“Mengenang masa pacaran dengan mantan kekasih @irwanmussry (my best husband in the world/suami terbaik di dunia). Masya Allah, (sudah) 4 tahun berlalu,” ujar Maia dalam unggahan tersebut, pada 18 April silam.

Lewat foto itu, mantan personel Ratu itu kemudian mengungkapkan alasan dirinya tak pernah mau mengunggah fotonya bersama Irwan Mussry. Terutama saat mereka masih dalam masa penjajakan.

“Dulu, masa pacaran, foto-foto nggak pernah diupload, biar pas menikah ada kejutan,” ungkapnya menambahkan.

Maia Estianty resmi dipinang pengusaha jam tangan mewah, Irwan Mussry, pada 29 Oktober 2018. Mereka menggelar akad nikah sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan teman dekat di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.*

