SEOUL - Aktris Goo Hye Sun buka suara soal perkembangan perceraiannya dengan aktor Ahn Jae Hyun. Dia mengaku, gugatan cerai sang suami atasnya masih berjalan dan akan segera diputus.

Namun dia enggan berkomentar lebih jauh tentang perceraian itu karena tak ingin mengumbar permasalahan pribadi di tengah pandemi Corona yang melanda Korea Selatan. Dia mengaku, sangat menyesal pernah membawa permasalahan rumah tangganya ke muka publik.

Aktris Boys Over Flowers itu mengaku, berusaha keras untuk melupakan kisruh rumah tangganya. "Kini perasaanku berubah setelah merenungkan apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang aku memilih untuk fokus membangun kembali hidupku," katanya seperti dikutip dari Soompi, Minggu (19/4/2020).

Goo Hye Sun bertemu dengan Ahn Jae Hyun pada 2015, saat keduanya beradu akting dalam drama Blood. Kemudian pada 11 Maret 2016, keduanya resmi mengumumkan hubungan asmara setelah Dispatch merilis beberapa foto kencan mereka.

Baca juga: Bercerai, Fans Beri Dukungan untuk Goo Hye Sun

Sekitar 2 bulan kemudian, Goo Hye Sun dan Ahn Jae Hyun menikah dalam sebuah upacara tertutup yang sayangnya hanya bertahan selama 2 tahun. Pada 5 September 2019, Ahn Jae Hyun menggugat cerai Goo Hye Sun setelah keduanya terlibat perang di media sosial.

Aktris The Musical itu menuding aktor Cinderella with Four Knights tersebut terlibat dalam kasus chat room Jung Joon Young, menganggap dirinya tak seksi, dan berselingkuh dengan lawan mainnya dalam sebuah drama.

Baca juga: 4 Artis yang Ditangkap Narkoba saat Pandemi Corona

Namun semua tuduhan itu dibantah Ahn Jae Hyun. Lewat kuasa hukumnya, sang aktor mengaku hanya ingin bercerai dari sang istri.*

(SIS)