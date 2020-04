LOS ANGELES - Lindsay Lohan cukup lama hiatus dari Hollywood sebagai selebriti. Akan tetapi ada kabar baik, bahwa Lindsay Lohan dikabarkan siap comeback ke Hollywood.

Dalam wawancara dalam Lights Out With David Spade ia mengungkapkan akan kembali ke dunia akting.

"Pada akhirnya, aku akan kembali ke dunia film," kata Lindsay Lohan.

Baca Juga: Handal Dalam Berbagai Posisi Seks, Lindsay Lohan Dipuji Mantan Kekasih

Rupanya, salah satu motivasi Lindsay untuk comeback adalah film Mean Girls. Film tersebut juga yang telah membesarkan nama Lindsay.

"Sepertinya aku sudah menundanya (Mean Girls) cukup lama. Aku ingin kembali dengan 'Mean Girls 2'. Aku ingin bekerja dengan Tina (Tina Fey-penulis Mean Girls), para kru, dan (sutradara) Mark Waters," ungkapnya.

Lilo bahkan mengaku bersemangat bial Mean Girls 2 benar-benar menjadi kenyataan kelak.

"Itu benar-benar yang kuinginkan. Aku bersemangat untuk melakukannya," tambah Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan dikabarkan akan kembali membintangi film berjudul 'Cursed' serta merilis lagu barunya yang berjudul 'Back To Me'.

(edh)