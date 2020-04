JAKARTA - Anjasmara baru saja mendapatkan pengalaman pahit. Akun instagram miliknya rupanya diretas oleh hacker yang tidak bertanggung jawab.

Bukan main-main, sang hacker bahkan meminta tebusan angka yang fantastis untuk mengembalikan akun bintang sinetron era 90-an tersebut.

"We are willing to refrain from destroying your site's reputation for a small fee. The current fee is USD1500 in bitcoin (BTC)," demikian bunyi email yang diterima Anjasmara.

"Please note that you have to make payment within 5 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-Index of your site WILL start! If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do," lanjut sang hacker.

Namun, Anjasmara rupanya berhasil kembali mengaktifkan akun instagramnya. Meski beberapa data dan foto miliknya harus hilang oleh ulah tak bertanggung jawab sang hacker.

"Setelah 2,5 hari account ini dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga beberapa foto di hapus oleh sang hacker dari bulan Oktober hingga hari kemarin, akhirnya saya berhasil mendapatkan kembali account saya ini walaupun beberapa memory dari foto hilang karena di-delete sang Hacker," ungkap Anjasmara melalui akun Instagramnya.

(edh)