Alasan Anjasmara Tolak Tawaran Terjun ke Politik

JAKARTA - Anjasmara mengaku beberapa penawaran telah menghampirinya untuk terjun ke dunia politik. Dia pun memberikan jawaban menohok untuk tawaran tersebut.

Diketahui, keterlibatan artis di dunia politik bukan menjadi suatu hal yang baru. Jelang Pemilu 2024, beberapa artis pun telah memutuskan untuk ikut berpartisipasi di partai politik bahkan menjadi calon legislatif.

Namun demikian, fenomena ini nampaknya tidak berlaku bagi Anjasmara. "Ya Alhamdulillah ada yang nawarin tapi saya selalu bilang saya belum cukup kaya untuk jadi seorang politikus," ujar Anjasmara di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Terlebih, Anjasmara pun melihat fenomena dimana banyak dinamika terjadi ketika bersinggungan dengan politik, termasuk hubungan pertemanan. Dia tak ingin terlibat dengan dinamika tersebut. Sehingga, dirinya masih keberatan untuk menjadi calon legislatif.

"Kalau buat saya politik itu teman bisa jadi musuh yang tadinya musuh bisa jadi teman. Semua itu berdasarkan azas kepentingan. Makanya sekarang saya kalau ditawarin jadi untuk jadi caleg, saya masih agak keberatan," sambungnya.