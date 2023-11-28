Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Anjasmara Tolak Tawaran Terjun ke Politik

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:35 WIB
Alasan Anjasmara Tolak Tawaran Terjun ke Politik
Anjasmara tolak masuk politik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anjasmara mengaku beberapa penawaran telah menghampirinya untuk terjun ke dunia politik. Dia pun memberikan jawaban menohok untuk tawaran tersebut.

Diketahui, keterlibatan artis di dunia politik bukan menjadi suatu hal yang baru. Jelang Pemilu 2024, beberapa artis pun telah memutuskan untuk ikut berpartisipasi di partai politik bahkan menjadi calon legislatif.

Namun demikian, fenomena ini nampaknya tidak berlaku bagi Anjasmara. "Ya Alhamdulillah ada yang nawarin tapi saya selalu bilang saya belum cukup kaya untuk jadi seorang politikus," ujar Anjasmara di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Alasan Anjasmara Tolak Tawaran Terjun ke Politik

Terlebih, Anjasmara pun melihat fenomena dimana banyak dinamika terjadi ketika bersinggungan dengan politik, termasuk hubungan pertemanan. Dia tak ingin terlibat dengan dinamika tersebut. Sehingga, dirinya masih keberatan untuk menjadi calon legislatif.

"Kalau buat saya politik itu teman bisa jadi musuh yang tadinya musuh bisa jadi teman. Semua itu berdasarkan azas kepentingan. Makanya sekarang saya kalau ditawarin jadi untuk jadi caleg, saya masih agak keberatan," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/33/2996336/anjasmara-tuai-pujian-usai-selamatkan-kucing-terlantar-saat-hendak-pergi-ke-jepang-kidmwrY442.jpg
Anjasmara Tuai Pujian Usai Selamatkan Kucing Terlantar saat Hendak Pergi ke Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/33/2842434/aktif-yoga-dan-sering-meditasi-anjasmara-ungkap-agama-yang-dianutnya-DUHa3Jjemc.jpg
Aktif Yoga dan Sering Meditasi, Anjasmara Ungkap Agama yang Dianutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/33/2796921/jadi-instruktur-yoga-sejak-2014-anjasmara-ungkap-manfaatnya-secara-fisik-dan-batin-Tpn57W3etC.jpg
Jadi Instruktur Yoga sejak 2014, Anjasmara Ungkap Manfaatnya secara Fisik dan Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/08/33/2607560/kocak-anak-anjasmara-dan-dian-nitami-bawa-bantal-karakter-anime-ke-wisuda-a9H7yGkJb1.jpg
Kocak, Anak Anjasmara dan Dian Nitami Bawa Bantal Karakter Anime ke Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/23/33/2298151/jadi-korban-pembegalan-anjasmara-ogah-lapor-polisi-BElHifotou.jpg
Jadi Korban Pembegalan, Anjasmara Ogah Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/22/33/2298050/lawan-begal-saat-bersepeda-anjasmara-alami-banyak-cedera-tulang-yYsLKgOxLV.jpg
Lawan Begal saat Bersepeda, Anjasmara Alami Banyak Cedera Tulang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement