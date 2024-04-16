Advertisement
Anjasmara Tuai Pujian Usai Selamatkan Kucing Terlantar saat Hendak Pergi ke Jepang

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |07:05 WIB
Anjasmara Tuai Pujian Usai Selamatkan Kucing Terlantar saat Hendak Pergi ke Jepang
Anjasmara selamatkan kucing terlantar (Foto: Instagram/anjasmara)
JAKARTA - Anjasmara baru saja menuai pujian dari netizen usai menyelamatkan kucing yang terlantar di bahu jalan. Perlakuan tersebut dilakukan saat dirinya hendak bertolak ke Jepang.

Aksi heroik Anjasmara terekam lewat sebuah video singkat dilansir kembali melalui lambegosiip dikutip pada Senin, 15 April 2024.

Dalam video berdurasi satu menit tersebut, Anjasmara terlihat mengenakan baju berkerah dan celana bahan berwarna hitam. Tiba-tiba saja dia menyebrang dan mengambil kucing berwarna putih bercampur hitam yang hampir terjatuh dari jalan Tol.

Tak lama, Anjasmara pun langsung mengambil kucing tersebut, menggendong, kemudian menyerahkannya kepada cleaning service untuk diselamatkan.

Anjasmara

Anjasmara selamatkan kucing terlantar (Foto: Instagram)


"Anjasmara melihat kucing di pinggir jalan dekat bandara & langsung turun ambil kucingnya, pengen bawa pulang tapi gak bisa soalnya mau ke Jepang dan akhirnya dikasih ke cleaning service biar bisa diselamatkan," demikian pesan ditulis dalam postingan tersebut.

