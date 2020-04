JAKARTA - Hot gosip yang pertama hari ini, Kamis (16/4/2020), datang dari Panji Petualang. Sosok pecinta hewan yang kembali eksis itu mendapat tudingan kerap berlaku kasar pada karyawannya. Hal tersebut tersebar di sebuah akun media sosial.

"Ada salah satu YouTuber, channelnya gede, enggak main-main, jutaan subs. Udah kontennya beberapa fake, eh orangnya juga fake, turn over crewnya tinggi. Ya iyalah mana betah dikit2 dia***ng2, dipukuli, pernah sampai ada crew yg dilempar peliharaannya tu org," tulis akun @inikahnasib.

Meski unggahan itu tak menyebut nama Panji secara langsung, namun dari tulisannya mengarah pada sosok sang penakluk ular tersebut.

Namun Panji sendiri tampaknya tak ambil pusing. Ia menulis klarifikasi terkait unggahan itu dengan gaya santai. "Ouh.. ini yg jadi trending di twit kalopun ini diarahkan ke saya, ya saya terima sebaik-baiknya saja," tulis Panji.

Baca Juga:

- Dituduh Berlaku Kasar pada Pegawai, Panji Petualang Berikan Respons

- Doyan Pria Muda, Kate Beckinsale Pacari Musisi 22 Tahun

"Berarti kesejahteraan @kavaabdulaziz @alprihp @veraamandas @winda.septi17 @faizal_lukman @yusufts_ @aprinda_alsudhais Harus lebih di perhatikan lagi besok kalian semua naik gaji Gank," lanjut Panji.

"Wkwkwkwk selamat datang fitnah yang kejam," tulisnya.

Berita selanjutnya datang dari Qory Sandioriva. Jebolan ajang kecantikan itu sedang berduka atas kepergian sang ibunda, Fariawati.

Ibunda Qory meninggal pada 14 April 2020 pukul 18.05 WIB. Sebelumnya, mendiang berjuang melawan penyakit autoimun yang dideritanya.

"Mamaku tersayang selamat jalan. Sudah selesai perjuangan mama menghadapi sakiy autoimun yang mama derita," ungkap Qory di Instagram.

"Terlalu cepat kau pergi ma. Belum sempat aku memenuhi semua permintaanmu. Adik selalu sayang mama, selalu di hati. Cantik jiwamu, hatimu membesarkan kami. Ibu, mama," sambungnya.

Hot gosip yang terakhir menyajikan kabar bahagia dari aktris Joanna Alexandra. Sang putri, Ziona Eden Alexandra Panggabean kini sudah mulai bisa berjalan.

Hal ini tentu menggembirakan, pasalnya Ziona diketahui mengidap kelainan genetik langka campomelic dysplasia (CMD). Kelainan ini membuat perkembangan bocah yang hampir berusia tiga tahun itu terhambat.

Kini, Joanna membagikan aksi putrinya yang sudah mulai bisa berjalan di Instagram. Ziona tampak berjalan sambil mendorong meja di hadapannya.

"Belajar berjalan! @ziona_miraclebaby. Setiap hari pasti ada alasan untuk bersyukur. Pasti ada alasan untuk berterima kasih sama Tuhan. Seburuk apapun hari yang kita jalani, find something to be grateful for. Don't let your situation dictate your heart! Take a stand and choose JOY, dan lihat nanti caramu memandang dunia akan jadi berbeda," ungkap Joanna.