SEOUL - Aktor Song Joong Ki memutuskan untuk merobohkan rumah yang sempat dihuninya bersama sang mantan istri, Song Hye Kyo. Rumah yang berlokasi di kawasan Itaewon itu, menurut International Business Times diprediksi bernilai USD11,6 juta (Rp190 miliar).

Dalam plang yang terpancang di depan rumah tersebut, properti itu di bawah nama Song Joong Ki. Meski izin pembangunan ulang rumah itu telah keluar sejak 16 November 2018, namun aktor Descendants of the Sun itu diketahui baru merobohkan rumah itu pada Maret silam.

Tak diketahui persis kenapa Song Joong Ki harus menunggu sekian lama untuk membangun ulang rumah itu. Namun besar dugaan hal itu dipicu dia dan Song Hye Kyo belum mencapai kesepakatan pembagian aset bersama setelah resmi bercerai medio 2019.

Tak hanya membangun ulang rumah tersebut, Joong Ki juga dikabarkan membeli kondominium mewah di dekat Pantai Ala Moana, Hawaii. Properti baru Song Joong Ki itu dikabarkan bernilai USD2,8 juta (Rp45,88 miliar) dan akan digunakannya sebagai rumah untuk berlibur.

Baca juga: Gabung Agensi Baru, Song Joong Ki Segera Rilis 2 Film

Sementara itu, sang aktor diketahui masih menjalani karantina mandiri setelah kembali dari Kolombia untuk syuting film terbarunya, Bogota. Aktor 34 tahun itu bersama kru film terpaksa kembali ke Korea Selatan akibat pandemi virus Corona.

Selama masa karantina, sang aktor mempertimbangkan tawaran untuk membintangi film Season of You and Me. Film itu diadaptasi dari perjalanan hidup Yoo Jae Ha, penyanyi kenamaan Korea Selatan yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat masih berusia 25 tahun.*

Baca juga: Rossa Pamer Foto Pernikahan dengan Kim Soo Hyun, Dian Sastro: Ini Saha?