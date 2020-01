SEOUL - Sebulan setelah resmi meninggalkan Blossom Entertainment, aktor Song Joong Ki akhirnya memiliki ‘rumah’ baru. Mengutip Soompi, dia telah meneken kontrak eksklusif dengan agensi hiburan History D&C.

Hal itu kemudian dikonfirmasi agensi tersebut lewat keterangan resmi mereka kepada media setempat. “Kami telah menandatangani kontrak manajemen dengan aktor Song Joong Ki. Ini akan menjadi awal baru bagi kedua belah pihak,” ujar History D&C seperti dikutip dari Soompi, Jumat (3/1/2020).

History D&C merupakan agensi hiburan yang didirikan oleh Hwang Ki Yong. Dia pernah menaungi iHQ Drama Department dan bekerjasama dengan Song Joong Ki dalam beberapa proyek akting.

Baca juga: 7 Tahun Bersama, Song Joong Ki Pilih Tak Perbarui Kontrak dengan Blossom

Serial The Innocent Man, Tree with Deep Roots, dan Will It Snow for Christmas, merupakan beberapa proyek kolaborasi yang pernah dilakoni keduanya. “Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Song Joong Ki dan History D&C memiliki sinergi positif untuk bertumbuh bersama,” tutur agensi tersebut.

Pada akhir keterangannya, History D&C memberikan kabar baik untuk penggemar Song Joong Ki. Agensi itu memastikan, mantan suami Song Hye Kyo itu akan merilis dua film: Lightning Ship dan Bogota, pada tahun ini.*

Baca juga: Cukup 4 Istri, Opie Kumis Ogah Menikah Lagi