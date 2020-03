JAKARTA - Musisi Maia Estianty akhirnya bisa kembali ke pelukan sang suami, Irwan Mussry. Keduanya terpaksa berpisah selama 2 minggu karena Maia ingin mengawasi ketiga buah hatinya agar terhindar dari virus Corona.

Rasa bahagia mantan istri Ahmad Dhani itu pun dicurahkannya lewat Instagram, pada 28 Maret silam. Dalam unggahannya, dia membagikan foto sang suami sekaligus menuliskan caption romantis nan menggelitik.

“Akhirnya setelah 2 minggu berpisah dari suami @irwanmussry dan seminggu ini mengurus penggalangan dana alat APD untuk tenaga medis, inilah hiburanku. Bertemu suami tersayang,” ujar Maia membuka unggahannya.

Ibu tiga anak tersebut mengaku, tetap menjaga jarak aman dengan sang suami meski keduanya dalam kondisi sehat. Dia sekaligus berterima kasih karena suaminya telah begitu pengertian membiarkannya tinggal bersama ketiga anaknya selama 2 minggu.

“You are the best (Kau yang terbaik). Super enggak rewel dan ribet. Juga super pengertian. Cinta kamu, suamiku.” tuturnya.

Dari Maia Estianty, kabar selanjutnya datang dari Keenan Pearce yang tengah diselimuti kebahagiaan. Ia dan sang istri, Gianni Fajri dikaruniai anak kedua bernama Alma, pada 29 Maret 2020.

Keenan merasa bersyukur atas kelahiran Alma di tengah pandemi Corona. "Selamat datang di dunia, Alma. Kamu sangat beruntung lahir hari ini. Kamu lahir di saat dunia sedang mengalami musibah besar. Musibah yang memaksa kami semua untuk berubah," ujarnya lewat Instagram. Keenan juga berharap, putrinya menjadi orang yang peduli atas perubahan. Mampu beradaptasi dengan perubahan sosial agar kelak menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Hot Gosip selanjutnya datang dari Angbeen Rishi yang resmi dipersunting Adly Fairuz pada 28 Maret 2020. Akibat virus Corona, pernikahan keduanya hanya dihadiri oleh keluarga inti. Sang ibu, Yulia Wirawati diketahui tak hadir dalam pernikahan itu. Maklum, keduanya memang berkonflik sebelum pernikahan itu digelar. Dalam kesempatan itu, Angbeen pun mengungkapkan permintaan maafnya karena tak bisa mengundang banyak pihak. "Alhamdulillah, acara berjalan lancar, walaupun kami harus memotong jumlah tamu undangan dan tidak mengundang keluarga besar. Kami juga tidak memperbolehkan kakek dan nenek kami hadir namun alhamdulillah semua mau mengerti karena ini untuk kebaikan semua," ujarnya.*