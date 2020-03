LOS ANGELES - Puncak tangga lagu Billboard Hot 100 masih jadi milik Roddy Ricch. Edisi 28 Maret 2020 menjadi minggu ke-11 Roddy memuncaki Hot 100 Chart lewat hitsnya, The Box.

Menyusul di bawah Roddy Rich adalah The Weeknd yang mengusung single Blinding Lights. The Weeknd naik dua peringkat dari pekan lalu yang berad di peringkat 4.

Jika The Weeknd naik tingkat, tidak demikian dengan Dua Lipa dan Future feat. Drake, yang masing-masing melorot satu peringkat. Dua Lipa duduk di posisi 3 lewat Don't Start Now, sementara berada di bawahnya adalah Future feat. Drake dengan lagu Life is Good.

Secara keseluruhan, tidak banyak perubahan penghuni di top 10 Billboard Hot 100 pekan ini. Hanya ada Lewis Capaldi dan Billie Eilish, yang pekan lalu tak ada di top 10 namun minggu ini mampu menduduki ranking 9 dan 10.

Berikut adalah top 10 Billboard Hot 100:

1. Roddy Ricch - The Box

2. The Weeknd - Blinding Lights

3. Dua Lipa - Don't Start Now

4. Future feat. Drake - Life is Good

5. Post Malone - Circles

6. Arizona Zervas - Roxanne

7. Harry Styles - Adore You

8. Justin Bieber feat. Quavo - Intentions

9. Lewis Capaldi - Someone You Loved

10. Billie Eilish - Everything I Wanted

