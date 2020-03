LOS ANGELES - Jawara Grammy 2020, Roddy Ricch masih berjaya di puncak chart Hot 100 Billboard edisi 7 Maret 2020. Roddy memuncaki tangga lagu mingguan Billboard lewat lagu The Box.

Roddy mempertahankan peringkat 1 Billboard setelah pekan lalu juga menjadi jawara. Ini menjadi pekan ke-8 Roddy memuncaki Billboard Hot 100 dan pekan ke-12 sejak merilis The Box.

Tiga besar Hot 100 Billboard pekan ini masih sama dengan minggu lalu. Selain Roddy di posisi teratas, Future feat. Drake dengan Life is Good masih di peringkat 2 dan Post Malone lewat Circles tetap betah di ranking 3.

Perubahan terjadi di posisi 4. Boyband Korea Selatan, BTS berhasil menduduki peringkat 4 lewat lagu terbaru mereka, ON yang merupakan title track dari album Map of the Soul: 7. BTS menggeser Tones And I yang pekan lalu di peringkat 4.

Berikut adalah top 10 chart Hot 100 Billboard edisi 7 Maret 2020:

1. Roddy Ricch - The Box

2. Future feat. Drake - Life is Good

3. Post Malone - Circles

4. BTS - ON

5. Dua Lipa - Don't Start Now

6. Arizona Zervas - Roxanne

7. Tones And I - Dance Monkey

8. The Weeknd - Blinding Lights

9. Maroon 5 - Memories

10. Lewis Capaldi - Someone You Loved

