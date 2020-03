LOS ANGELES - Harvey Weinstein dinyatakan positif terjangkit corona. Dari keterangan yang beredar, pelaku tindak pelecehan seksual dan pemerkosaan ini diduga terjangkit ketika berada di penjara New York.

Namun sayangnya juru bicara Harvey Weinstein menolak untuk memberikan keterangan terkait kliennya yang positif Corona. Weinstein sendiri saat ini tengah menjalani isolasi diri dan dipindahkan ke Wende Correctional Facility yang terletak di Bufallo.

Harvey Weinstein dipindahkan ke Wende pada 18 Maret setelah ia divonis 23 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap dua perempuan.

Juda Engelmayer, juru bicara Weinstein, menolak memberikan komentar terkait kondisi kesehatan kliennya. Namun ia memastikan bahwa tim kuasa hukum Weinstein kini semakin khawatir dengan kondisi kliennya.

"Mereka sangat responsif dan peduli dengan situasi saat ini dan kami ingin menegaskan bahwa tidak ada waktu bagi (New York State Department of Correction and Community Supervision) untuk membuat pernyataan atau mengeluarkan komentar mengenai kondisi kesehatan Tuan Weinstein, untuk itu kami mengucapkan terima kasih," kata Engelmayer.

"Kami akan terus melindungi dan menjaga privasinya. Dengan demikian kami tidak akan membahas masalah ini lagi ke depannya," lanjutnya.

